المدية: ربط 204 مستثمرة فلاحية بالكهرباء

استهدفت مديرية التوزيع بالمدية ربط 435 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية، التي تتوفر فيها كل الشروط القانونية لعملية الربط، وهذا بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

وتأتي هذه العملية المحورية، تطبيقا لتعليمات السلطات المركزية للبلاد الخاصة بربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، وسمح ذلك إلى غاية يومنا هذا بربط 204 مستثمرة فلاحية بشكل نهائي، ولا تزال العملية متواصلة لتمس جل المستثمرين الفلاحيين الذين تتوفر فيهم جل الشروط القانونية التموين بالطاقة الكهربائية.

وحسب بيان إعلامي، توجد 39 مستثمرة فلاحية في طور الإنجاز، فيما تتواجد 142 مستثمرة فلاحية في مرحلة المناقصة وتعيين مقاولة الإنجاز و50 مستثمرة في مرحلة الدراسة وتحيين الكشوف الكمية، ومن المنتظر أن يبلغ طول الشبكة الكهربائية التي ستدخل حيز الخدمة فور الانتهاء الكلي من أشغال الربط حوالي 276 كلم من شبكة متوسطة ومنخفضة التوتر موزعة على مختلف بلديات الولاية.

وتجدر الإشارة ان هذه المستثمرات الفلاحية قد استفادت من عمليات الربط بالشبكة الكهربائية وهذا قبل تسديد مستحقات الربط الخاصة بغية التسريع من وتيرة ربط المستثمرات الفلاحية والسماح لأصحاب هذه المستثمرات بالانطلاق في مزاولة نشاطاتهم بشكل نهائي.