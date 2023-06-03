أنشيلوتي يفصل في أمر مواصلته مع ريال مدريد

مدريد فصل مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي في أمر بقاءه في النادي الموسم المقبل من عدمه.

وأكد الإيطالي بقاءه مع الفريق الملكي في الموسم القادم معرباً عن سعادته بما أنجزه مع الفريق، وفق ما جاء عبر قنوات شبكة " بيين سبورتس".

وأكد أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد استعداداً لمواجهة الريال أمام أتلتيك بيلباو المقررة غدا الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني، أنه لا توجد لديه أي مشاكل في الفريق معرباً عن رغبته في تقديم الأفضل لريال مدريد في الموسم القادم.

وفقد الريال لقب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه برشلونة الذي توج باللقب هذا الموسم فيما يحتل الفريق الملكي حالياً المركز الثاني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق العاصمة الآخر أتليتيكو مدريد.