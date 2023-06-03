نشاط مكثف لأعوان الجمارك في مكافحة التهريب

في سياق تكثيف برامج المراقبة الميدانية للفرق الجمركية العملياتية، وعلى إثر عمليتين متفرقتين، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، من حجز 4242 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف ثلاثة (3) أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، وحجز سيارتين سياحيتين استعملتا في التهريب. وفي إطار النشاط الميداني المشترك مع الأجهزة الأمنية، أحبط أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمنيعة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، عملية تهريب 7400 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، باستعمال مركبة رباعية الدفع كان على متنها شخصان.

وعلى إثر عملية أخرى، أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، عملية تهريب 5 أطنان من الفرينة و8200 لتر من المازوت، تم ضبطها على إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر خارجية، على مستوى نقطة مراقبة ميدانية، من حجز 1370 ساعة ذكية تم ضبطها على متن سيارة سياحية.