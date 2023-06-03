اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن خدمة جديدة لفائدة مستعملي أنترنت الجيل الرابع Idoom 4G، تمكنهم من الوصول إلى عدة خدمات بعد نفاد رصيد الأنترنت لديهم.

وجاء في بيان للمؤسسة أنه "إذا انتهى رصيدكم للأنترنت الجيل الرابع Idoom 4G وتريدون تعبئة اشتراككم واستعمال خدمات أخرى.. يوجد الحل".

وأصبح بإمكانية الزبائن استخدام عدة خدمات بدون أانترنت على غرار موقع اتصالات الجزائر، فضاء الزبون، تطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر، منصة التعبئة الإلكترونية، تطبيق E-paiement لاتصالات الجزائر، تطبيق Baridimob لـ Algérie Poste بريد الجزائر، تطبيق WimPay للبنك الوطني الجزائري BNA.