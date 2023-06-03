أردوغان يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم السبت، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.

وبث التلفزيون التركي الرسمي، مراسم تسلم مضبطة الرئاسة وأداء اليمين الدستورية، على أن تقام مساء اليوم السبت، مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد في القصر الرئاسي مما يخول له الإعلان عن تشكيل الحكومة.

يذكر أن أردوغان كان قد شارك، أمس الجمعة، في مراسم أداء النواب الأتراك الفائزين في الانتخابات، اليمين الدستورية للدورة 28 من البرلمان التركي.

وقد حلّ اليوم، صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.