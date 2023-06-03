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جديد الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي

أخبار الوطن
3 جوان 2023 ()
ع.موساوي
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كشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور عمارنة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة عن شروط وشبكة التقييم المعدلة الخاصة بالدورة الـ49 للجنة الجامعية الوطنية للترقية إلى رتبة أستاذ، وهذا حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جمع الاتحادية بمصالح وزارة التعليم العالي المختصة، وتم فيه مناقشة كل المقترحات التي قدمتها الاتحادية.

وقال عمارنة في تصريح لـ"الخبر" أنه يثمن موقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تفهم بشكل ايجابي المطالب والمقترحات التي رفعتها الاتحادية استنادا لما بلغها من انشغالات، معتبرا أن الاتحادية تشيد بمساع الوزير كمال بداري نحو تكريس معايير الكفاءة والجودة في الترقية وهو ما سيسهم في دعم اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﻟﻣﻲ وترقية مصاف الجامعات الجزائرية ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

 

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