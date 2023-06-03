البيض: لجنة تحضير الامتحانات تضبط أمورها

مع بداية العد التنازلي لامتحانات نهاية الموسم الدراسي الجاري أشرف والي البيض، فريد محمدي، صبيحة هذا السبت، بمقر الولاية على اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحضير امتحانات نهاية السنة لضبط آخر الروتوشات وتوفير الوسائل المادية والبشرية وتهيئة كافة الظروف التي تضمن السير العادي لهذه الامتحانات.

ونظرا لأهمية هذا الحدث قدم الوالي للحاضرين جملة من التوجيهات والتعليمات وشدد على احترامها والعمل بها لإنجاح هذه العملية التربوية التي تعد منعرجا حاسما في المسار التعليمي للتلاميذ.

علما وأن انطلاق شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 ستكون هذا الأحد 5 جوان2023.