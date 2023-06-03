محرز يضيف لقبا جديدا إلى رصيده

أضاف الدولي الجزائري، رياض محرز، اليوم السبت، لقبا جديدا إلى رصيده بعدما توج بكأس الاتحاد الإنجليزي رفقة ناديه مانشستر سيتي على حساب الغريم مانشستر يونايتد (2-1) في نهائي البطولة العريقة على ملعب ويمبلي.

وبقي قائد المنتخب الوطني ملازما لكرسي الاحتياط طيلة التسعين دقيقة بسبب خيارات فنية للتقني الإسباني، بيب غوارديولا.

وفرض متوسط الميدان إيلكاي غوندوغان نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه على هدفي الـ"سيتي" (1 و51)، وبصم الألماني على أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي (12 ثانية)، أما هدف اليونايتد فقد سجّله البرتغالي برونو فيرنانديش (33 من ركلة جزاء).

ويعتبر هذا اللقب السابع للسيتيزنس على صعيد المسابقة المحلية بعد سنوات 1904 و1934 و1956 و1969 و2011 و2019.

وبذلك ضمّ سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ظفر به منذ أيام.

وينشد فريق "السيتيزنس" تحقيق ثلاثية تاريخية إذ يخوض السبت المقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة إنتر الإيطالي.

في المقابل اكتفى فريق "الشياطين الحمر" هذا الموسم بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة لكنه ضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحلوله ثالثًا على جدول ترتيب البريميرليغ.