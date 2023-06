Mahrez remporte un nouveau titre

L’international algérien Ryad Mahrez a ajouté ce samedi le 11ème titre à sa carrière après avoir remporté avec son club Manchester City sa 7e FA Cup de l’histoire, en battant Manchester United (2-1) en finale à Wembley.

Riyad Mahrez, resté sur le banc, n’a pas pris part à ce derby mancunien. Néanmoins, ce succès lui permet de remporter son 11e titre tous clubs et épreuves réunis.

Gündogan a ouvert le score après 14 secondes seulement de jeu. L’international allemand balançait une limpide reprise de volée partie se loger dans les filets d’un De Gea immobile sur sa ligne. Manchester United égalisera peu après la demi-heure de jeu sur un penalty transformé par Bruno Fernandes (33′). Plus dominateurs dans le jeu, les Citizens ont repris l’avantage à la 51e minute, toujours grâce à Gündogan avec une reprise du gauche sur corner de De Bruyne.

C’est la deuxième fois seulement (2019 et 2023) que le Vert s’offre la FA Cup depuis son arrivée en Angleterre en 2014.