استصلاح الأراضي: تمديد آجال إيداع الملفات

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت في بيان لها، أنه تم تمديد آجال إيداع ملفات استصلاح الأراضي عن طريق حق الامتياز، في إطار تنمية الشعب الاستراتيجية الكبرى، إلى غاية 15 جوان الجاري.

وجاء في البيان:" تحيط وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى علم كافة المستثمرين الفلاحيين الراغبين في استصلاح الأراضي عن طريق حق الامتياز، في إطار تنمية الشعب الاستراتيجية الكبرى، أنه تقرر تمديد آجال إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية الخاصة بديوان تنمية الزراعية الصناعية بالأراضي الصحراوية إلى غاية 15 جوان الجاري".