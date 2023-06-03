سيدي بلعباس: أمطار رعدية تحدث أضرارا بمنطقة مزاورو

شهد إقليم بلدية مزاورو التابعة إداريا لدائرة تلاغ جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، عصر يوم الإثنين، تساقط كميات معتبرة من الأمطار الرعدية الأمر الذي تسبب في انهيار جسر إسمنتي حديث الانجاز وبالتالي انقطاع الطريق الولائي رقم 47 الرابط بين مزاورو وسيدي علي بن يوب أمام حركة المرور.

وكانت التقلبات الجوية التي شهدتها نفس المنطقة قد تسببت أيضا في انهيار حائط مقبرة بلدية مزاورو ما عجل باجتياح مياه الأمطار الغزيرة لقبور المتوفين نظير تعالي أصوات المتطوعين ممن تواجدوا بالمقبرة من خلال توجيههم لنداءات النجدة أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه.