مباشر: بداية لقاء غير موفقة لاتحاد العاصمة

* لو ينتهي اللقاء على وقع هذه النتيجة سيتوج اتحاد العاصمة باللقب بفضل الهدفيين المسجلين في لقاء الذهاب

د 7 : يونغ أفريكانز يفتتح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء

* انطلاق اللقاء

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*التشكيلة الأساسية لاتحاد العاصمة:

بن بوط، رضواني، لوصيف، عليلات، بلعيد، شيتة، ميريلي، ميصالة، بوسليو، محيوص، توميصونغ.

*ينطلق بعد دقائق من الآن ربما أهم لقاء في تاريخ نادي اتحاد العاصمة فلم يعد يفصل أبناء سوسطارة سوى 90 دقيقة لنيل أول لقب إفريقي، أشبال المدرب بن شيخة يتواجدون في أحسن رواق لذلك بعد فوزهم في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين لهدف ضد مضيفهم يونغ أريكانز التنزاني، نقترح عليكم متابعة مباشر المواجهة: