"ولاد سوسطارة" يدخلون التاريخ

في لقاء إياب كان ممنوعا على ذوي القلوب الرهيبة من أنصار اتحاد العاصمة، عانق أبناء سوسطارة تاجا إفريقيا طالما حلموا به.

لحسن حظ أشبال بن شيخة لم يكن نادي يونغ أفريكانز التنزاني يملك الأسلحة لقلب الموازين أمام لاعبي الاتحاد الذين أربكهم ضغط اللقاء ومخاوف احباط المناصرين.

فلم يستطيعو الدخول في المباراة كما ينبغي ما جعلهم يتلقون هدفا مبكرا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة السابعة.

ورغم تسجيلهم هدفا مبكرا أدخل الشك وحتى الرعب في نفوس رفاق أيمن محيوص، لم يتمكن التنزايين من قلب الموازين.

واكتفى أصحاب الأرض بتسيير اللقاء بلعب عشوائي طيلة أطوار المباراة وخاصة في الشوط الأول.

وفي المرحلة الثانية أضاع القائد زين الدين بلعيد فرصة تخفيف الضغط على الأنصار بتضييعه ركلة جزاء وسارت أطوار بقية الشوط الثاني على وقع لعب مهلهل من الطرفين.

المهم والأهم أن أبناء سوسطارة حققوا حلما يراودهم منذ عقود بالتتويج بلقب قاري تاريخي.

تفاصيل اللقاء:

* نهاية اللقاء.. الاتحاد يتوج بكأس الكاف لأول مرة في تاريخه

* 6 دقائق وقت بدل ضائع

* نلعب الدقيقة 88

* فرصة تضيع للاتحاد لقتل المباراة

* 5 دقائق قبل نهاية الوقت الرسمي

د 70: الاستحواذ على الكرة.. يوتغ أفريكانز 53 بالمائة / اتحاد العاصمة 47 بالمائة

د 57: بلعيد يضيع ركلة الجزاء

د 55: ضربة جزاء لاتحاد العاصمة

* مزيان يدخل بديلا في مكان مرباح

* بداية الشوط الثاني

* د 47: فرصة أخرى سانحة تضيع للاتحاد

* 5 دقائق وقت بدل ضائع

د 37: أنصار الاتجاد يلهبون الملعب بالألعاب النارية احتفاء بسنة تأسيس النادي (1937) والحكم يوقف اللقاء.

* د 29: أيمن محيوص يضيع فرصة سانحة لتعديل النتيجة، رأسيته جانبت المرمى ببضع سنتيمترات

*د 27: الاستحواذ على الكرة يونغ أفريطانز 51 بالمائة / اتحاد العاصمة 49 بالمائة

* بعد 25 دقيقة اللعب العشوائي سيد الموقف من جهة الاتحاد

* عناصر اتحاد العاصمة لم تدخل في اللقاء كما ينبغي

* لو ينتهي اللقاء على وقع هذه النتيجة سيتوج اتحاد العاصمة باللقب بفضل الهدفيين المسجلين في لقاء الذهاب

د 7 : يونغ أفريكانز يفتتح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء

* انطلاق اللقاء

القنوات الناقلة للمباراة >> من هنا*

*التشكيلة الأساسية لاتحاد العاصمة:

بن بوط، رضواني، لوصيف، عليلات، بلعيد، شيتة، ميريلي، ميصالة، بوسليو، محيوص، توميصونغ.

*ينطلق بعد دقائق من الآن ربما أهم لقاء في تاريخ نادي اتحاد العاصمة فلم يعد يفصل أبناء سوسطارة سوى 90 دقيقة لنيل أول لقب إفريقي، أشبال المدرب بن شيخة يتواجدون في أحسن رواق لذلك بعد فوزهم في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين لهدف ضد مضيفهم يونغ أريكانز التنزاني، نقترح عليكم متابعة مباشر المواجهة: