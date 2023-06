Goudjil adresse les félicitations du président Tebboune à Erdogan

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a salué, samedi depuis Ankara, la qualité des relations privilégiées entre l'Algérie et la Turquie, mettant en avant les liens de fraternité et d'amitié traduits par la coordination et la coopération entre les directions des deux pays, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, le président de la chambre haute du Parlement a fait part, dans une déclaration à l'Agence de presse turque Anadolu, "des salutations et félicitations du président de la République à Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de sa réélection à la tête de la République de Turquie pour un troisième mandat", note la même source.

Et d'ajouter que les relations algéro-turques "sont solides et se renforceront davantage à l'avenir, notamment dans les domaines politique et économique, et la coordination entre les positions diplomatiques des deux pays se consolidera encore dans les fora internationaux".

Goudjil s'est félicité, par la même, "des expériences véritablement démocratiques" menées en Algérie et en Turquie, affirmant que "les grands pas" franchis par les deux pays sont à même de "conforter davantage leur intégration à l'avenir".