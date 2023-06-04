أكثر من 800 ألف مترشح يجتازون "البيام" غدا

تنطلق غدا الإثنين، امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2023 ، عبر كافة ولايات الوطن، في ظل توفير كافة الإجراءات المادية والبشرية حسبما أعلنته وزارة التربية الوطنية، وهذا بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

ويقدر عدد المرشحين لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة أكثر من 800 ألف تلميذ من بينهم 788 ألف متمدرس حسبما أعلن عنه المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مصظفى بن زمران في تصريح سابق للقناة الإذاعية الأولى. وتمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة ."

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قدر ترأس ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ، خصصت لتقديم التعليمات والتوجيهات الواجب التقيد بها لضمان إنجاح دورة 2023، حيث وخلال هذه الندوة، حرص الوزير على "متابعته الشخصية والمباشرة لسير امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2023، بداية من استقبال المواضيع وتأمينها على مستوى مراكز الإجراء إلى غاية الانتهاء منه".

كما شدد بلعابد على وجوب التقيد بكل الترتيبات الخاصة بهذا الامتحان،ـ لاسيما "الانضباط والالتزام بالتوقيت الرسمي لفتح المراكز للمؤطرين والمترشحين، مواقيت الدخول الخروج وعدم الإخلال بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن"، مؤكدا على ضرورة "توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية".

ومن جهة أخرى اطلع الوزير على "جاهزية مديريات التربية واستعدادها لإنجاح هذا الموعد الهام ولاية بولاية، حرصا منه على أن يجتاز أبناؤنا المترشحون هذا الامتحان المدرسي الوطني في أحسن الظروف".

ودعا في هذا الشأن، إلى ضرورة الالتزام باليقظة والحذر والمتابعة الآنية لجميع مراحل سير هذه العملية إلى غاية الانتهاء منها"، مشيرا إلى وجوب "التصدي لحالات الغش بصرامة القانون"، والتي تتطلب –كما قال– "تكثيف الجهود للحفاظ على مصداقية الامتحانات".