بن زيمة يغادر ريال مدريد

أعلن اليوم الأحد، نادي ريال مدريد الإسباني مغادرة نجمه كريم بن زيمة مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء عبر البيان الذي نشرته إدارة المرينغي عبر موقعها الرسمي: " اتفق نادي ريال مدريد وقائده كريم بن زيمة على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب لنادينا".

وأضاف نص البيان:" يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه من هو بالفعل أحد أعظم أساطيرنا".

وأردفت ": " انضم بن زيمة إلى الريال عام 2009 ، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا، خلال المواسم الأربعة عشر التي دافع فيها عن درعنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا، وهو رقم قياسي لريال مدريد: 5 كؤوس أوروبية ، 5 كؤوس عالمية للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 4 بطولات دوري ، 3 كأس ملك إسبانيا".

و تألق قائد ريال مدريد في مباريات لا تُنسى ساعدت ريال مدريد على الفوز بكأس أوروبا الرابعة عشر في باريس ، حيث كان هداف هذه المسابقة برصيد 15 هدفاً.

كما ذكرت "ويعد كريم بن زيمة هو خامس لاعب يرتدي قميصنا أكثر من مرة بـ 647 مباراة ، وهو ثاني هداف على الإطلاق لريال مدريد برصيد 353 هدفًا.، وهو أيضًا ثاني هداف ريال مدريد على الإطلاق في كل من الدوري وكأس أوروبا."

كما يعتبر أيضًا رابع هداف في دوري أبطال أوروبا في تاريخ هذه المسابقة ورابع هداف في تاريخ الدوري.

وسيقيم ريال مدريد في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم الثلاثاء المقبل ، حفل وداع لكريم بن زيمة في مدينة مدريد ، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.