وزارة العدل: تدابير استباقية لمكافحة الغش خلال الامتحانات

اتخذت وزارة العدل جملة من التدابير الاستباقية للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وجاء في بيان وزارة العدل تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أنه "في إطار تأمين سير الامتحانات الرسمية التي ستجر في شهر جوان الجاري اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، جملة من التدابير الإستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وأضاف البيان، أنه ضمن هذا الإطار "تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع" .

وتهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على إجتياز امتحانات هامة، حسب المصدر ذاته.

يذكر أن النيابات العامة ستلتمس تطبيق عقوبات صارمة ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الإمتحانات.