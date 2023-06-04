الحماية المدنية: أكثر من 18 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية

كشف النقيب زهير بن أمزال المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 18550 عون تدخل بمختلف الرتب لتغطية امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة جوان 2023.

وأكد زهير بن امزال، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه لضمان سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين وضعت المديرية العامة للحماية المدنية جهازا أمنيا عملياتيا مكونا من 18550 عون بمختلف الرتب وأكثر من 1414 سيارة إسعاف وكذلك 995 شاحنة تدخل .

وأضاف النقيب، قائلا "كل الظروف مهيئة لانجاح تأمين هذه الامتحانات ممن خلال تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية" .