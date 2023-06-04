وفاة 4 أشخاص جراء السيول بولاية سعيدة

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة، اليوم الأحد، من العثور على الأشخاص المفقودين منذ ليلة أمس جراء السيول التي اجتاحت الولاية.

وأوضحت ذات مصالح في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، بخصوص المفقودين جراء الفيضانات التى شهدتها ولاية سعيدة ليلة أمس تم العثور على جثة مفقود تعود لفتاة تبلغ من العمر 22 سنة كانت على متن سيارة، و بعد عملية البحث و التمشيط الواسعة صبيحة اليوم تم العثور على جثتين. الأولى لطفل يبلغ من العمر 12سنة ينحدر من قرية سيدي ميمون بلدية عين السلطان دائرة أولاد ابراهيم. تم العثور عليه بمنطقة الرفافسة التابعة لبلدية عوف داىرة معسكر.

أما الضحية الثالثة يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من منطقة بخالد بلدية اولاد ابراهيم. تم العثور عليه في منطقة حشاد قرية خريشفة بلدية اولاد ابراهيم، يضيف البيان

بالإضافة كذلك إلى العثور على جثة الفتاة البالغة من العمر 17 سنة بنفس المنطقة.