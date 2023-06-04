سيدي بلعباس: إصابة فتاتين اثر انقلاب سيارة

شهد الطريق السيار شرق - غرب في القريب من بلدية سيدي ابراهيم 11 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في حدود منتصف نهار يوم الأحد حادثة انقلاب سيارة سياحية بعد ارتطامها بالجدار الاسمنتي الفاصل بين الرواقين ، ما أسفر عن إصابة شخصين من جنس أنثى بجروح وصدمة نفسية قبل أن تقدم لهما الاسعافات الأولية.

وكان أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية قد تكفلوا بنقل الضحيتان صوب مصلحة استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الذي يكون قد وقع بعد فقدان السائقة السيطرة على مقود المركبة التي كانت تقلها بمعية مرافقتها.