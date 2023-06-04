تحديد حصة تذاكر المولودية في لقاء "الكلاسيكو"

كشفت اليوم الأحد، إدارة مولودية الجزائر عن حصة جمهورها من تذاكر مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل المبرمجة يوم الثلاثاء المقبل بملعب أول نوفمبر.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك: " تعلم إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق الأوفياء أن حصة النادي من التذاكر الخاصة بمباراة فريقنا أمام المضيف شبيبة القبائل المنتظرة يوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو قد قدرت بـ 1000 تذكرة، هذا وسنوافيكم بتفاصيل أكثر حول مكان وزمان البيع في الساعات القادم".

يشار أن اللقاء يدخل لحساب الأسبوع الـ 25 من منافسات المحترف الأول.