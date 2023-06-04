قريبا.. إصدار بطاقة مهنية رقمية ل 442 ألف حرفي

أعلن المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، كمال بوعام، اليوم الأحد بتيبازة عن إصدار البطاقة المهنية الرقمية "قريبا" لصالح أزيد من 442 ألف حرفي ناشط عبر التراب الوطني تتويجا للقاءات الجهوية التي عقدت خلال السنة الجارية استعدادا للعملية.

وأوضح بوعام في تصريح صحفي على هامش آخر لقاء جهوي أشرف عليه ممثلا لوزير القطاع، استعدادا لإصدار البطاقة الرقمية المهنية لصالح الحرفيين، بعد لقائي مستغانم وبسكرة، أن العملية تجري "على قدم وساق مما سيسمح بالشروع قريبا في استخراج البطاقات الرقمية المهنية لصالح أزيد من 442 ألف حرفي مسجل، منهم أكثر من 137 الف ينشطون في مجال الصناعات التقليدية".

ويتناول هذا اللقاء المنعقد بتيبازة بمشاركة غرف الصناعات التقليدية والحرف لولايات الجنوب والوسط ،"'الكيفيات والإجراءات العملية لوضع حيز الخدمة" المرسوم التنفيذي 99/23 المؤرخ في 5 مارس 2023 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 143/97 الذي يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفيين المسجلين لدى سجل الصناعة التقليدية وذلك تطبيقا لمخطط الحكومة الرامي لرقمنة شتى القطاعات.

وأشار بوعام إلى أنه "بعد سنة كاملة من العمل على هذا المشروع المندرج في إطار عصرنة قطاع السياحة بمساهمة الحرفيين، سيتوج بإصدار بطاقة حرفية رقمية" أدرج فيها ل"أول مرة رقم التعريف الوطني" الذي يتم من خلاله تعريف الحرفي و "توحيد رقم التسجيل" على المستوى الوطني إلى جانب إحداث رمزين إلكترونيين، "رمز الاستجابة السريعة كيو-آر" و "شريط المعلومة المقروؤة".

وتتوفر البطاقة الرقمية المهنية للحرفيين مستقبلا على معلومات دقيقة مما يسمح في التحكم بأكثر نجاعة وبأدوات تكنولوجية في تعريف الحرفيين إلى جانب تسهيل مهام الحرفيين لاسيما خلال تنقلاتهم داخل وخارج الوطن، حسب ذات المسؤول الذي لفت أيضا إلى أن هذه البطاقة ستساهم في القضاء على البيروقراطية وتخفيف إجراءات إستخراجها، والحصول على إحصائيات دقيقة حول نشاط الحرفيين وستكون بمثابة همزة وصل بين الحرفي والإدارة الوصية من خلال ربطها مباشرة وآليا بالبطاقية الوطنية للحرفيين.