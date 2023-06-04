العاصمة: تفكيك جمعية أشرار أحد أفرادها يتنكر بجلباب

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء في العاصمة، من معالجة قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار لإعداد لجنحة السرقة بالتعدد والعنف.

وحسب بيان الأمن ، تعود قضية الحال، التي جاءت بعد نداء من مركز القيادة والسيطرة مفاده وجود سيارة مشبوهة بيضاء اللون بها زجاج معتم للرؤية على مستوى قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء.

فورها باشرت الضبطية لفرقة الشرطة القضائية الدوريات عبر كامل القطاع، حيث أفضى التنسيق مع مركز القيادة والسيطرة إلى تحديد مكان السيارة وتوقيف (03) أشخاص على متنها، أحدهم رجل يتنكر بلباس نسوي "جلباب" كان بصدد التخلص منه، كما تم توقيف بعدها شخص أخر مشتبه فيه في القضية.

وأضاف البيان ، أن التحريات بينت أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية تقوم بالسطو والتعدي على أصحاب محلات بيع العطور و أدوات التجميل، من خلال إيهام صاحب المحل بتعرض سيارته لحادث مادي، أين يستغل الأشخاص (المشتبه فيهم) الفرصة للإستلاء على المبالغ المالية التي تكون بداخل مخزن المحل، وفي حالة تفطنه للأمر يقوم أحد المشتبه فيهم باستعمال بخاخة مسيل للدموع.

وحسب ذات المصدر ، العملية أسفرت عن توقيف 04 أشخاص من بينهم امرأتين كما أنها أفضت إلى ضبط و وحجزمركبة تستعمل في تنقلهم،بخاخة غاز مسيل للدموع،سينيال،قلم تقطيع الزجاج، 3 هواتف نقالة،ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.