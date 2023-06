Plus de 800.000 candidats entament demain les épreuves du BEM

Plus de 800.000 candidats répartis sur 2.967 centres d'examen au niveau national, passeront, à partir de lundi, les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session 2023.

Le coup de d'envoi de cet examen sera donné par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, depuis la wilaya de Tissemsilt.

Quelques 800.061 candidats (383.084 garçons et 416.977 filles) sont attendus à ces épreuves, dont 788.705 candidats scolarisés et 11.356 candidats libres.

Les épreuves s'étaleront sur 3 jours (du 5 au 7 juin) pour 9 matières en sus de la langue amazighe pour les élèves concernés.

Parmi les mesures adoptées, le choix d'établissements remplissant toutes les conditions propices pour l'accueil des candidats, notamment les climatiseurs pour les centres dans le Sud et dans les wilayas de l'intérieur.

Pour ce qui est des horaires, l'ouverture des centres est prévue à 07h30, soit une heure avant le début des épreuves, les candidats devant se trouver à l'intérieur des salles d'examen une demi heure au moins avant le début de chaque épreuve.

Les épreuves écrites débuteront le matin à 08h30, alors que celles de l'après-midi débuteront à 14h30.

Tout candidat arrivant après 08h00 (le matin) et après 14h00 (l'après-midi), est considéré comme retardataire avec l'inscription de son nom sur le registre, au niveau de l'entrée du centre de déroulement, réservé aux retardataires.

"L'accès ou la sortie du centre sont formellement interdits à tout candidat après l'ouverture des enveloppes des sujets d'examen, tandis que l'élève est en droit de sortir une fois la moitié du temps de l'épreuve écoulé.

Concernant les objets et téléphones portables, le même responsable a souligné qu'"une salle est dédiée au dépôt de tous les objets personnels des candidats et du personnel d'encadrement".