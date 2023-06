BEM: Une batterie de mesures pour prévenir contre la fraude

Dans le cadre de la sécurisation du déroulement des examens officiels des épreuves du Brevet d’Enseignement Moyen, le ministère de la Justice a pris, en coordination avec les secteurs concernés, une batterie de mesures proactives pour prévenir et lutter contre les crimes de fraude et de fuite de sujets des examens, notamment les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication (TIC).

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place, dans le même cadre, une série de mesures et de procédures en vue d'accompagner les efforts de l'Etat pour assurer le bon déroulement des épreuves, à travers les 2.044 centres d'examen situés dans son territoire de compétence.

Des patrouilles motorisées et pédestres ont aussi été mobilisées pour assurer la fluidité du trafic routier et faciliter la circulation, notamment dans les routes et les axes conduisant vers les centres de déroulement, outre les formations sécuritaires qui veillent à accompagner et sécuriser l'opération de transport des sujets et de remise des copies aux centres de collecte.

De son côté, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a mis en place un dispositif opérationnel composé de 18.550 agents d'intervention, tout grade confondu, dédié à la prévention et à la sécurisation des candidats et du personnel d'encadrement en prévision des examens de fin de cycle moyen et secondaire.

Ce dispositif sera renforcé avec 1.414 ambulances et 995 engins d'incendie. Les services de la Protection civile ont également effectué des visites à tous les centres d'examens pour s'enquérir du respect des normes de sécurité sur les lieux.

Le taux de réussite à l'examen du BEM session 2022 avait atteint les 59,16%