مشروعا قانوني الأعياد الرسمية والتقاعد على طاولة البرلمان

يناقش المجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين، مشروعي قانونيين يتعلقان بقائمة الأعياد الرسمية والتقاعد.

وجاء في بيان للغرفة التشريعية السفلى أنّ المجلس سيناقش المشروعين المذكورين في جلسة علنية تبدأ على الثانية ونصف من بعد زوال الاثنين (14.30 سا).

و يتعلق الامر ببحث مشروع قانون يعدّل القانون رقم 63-278 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية، بينما يعدّل ويتمّم الثاني القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

وسيعقد المجلس جلسة علنية يوم الثلاثاء بدءاً من الثانية ونصف من بعد الزوال لمواصلة مناقشة النص القانوني المتعلق بالتقاعد.