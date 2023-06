Démantèlement d’un réseau de malfrats dont un portant le « Jilbab »

Les services de sécurité de la circonscription administrative de Dar El Beida ont traité une affaire relative à la constitution d’une association de malfaiteurs spécialisée dans le vol qualifié avec violence, et port d’arme de sixième catégorie, les policiers ont mis la main sur trois individus, indique un communiqué de la Sureté de wilaya d’Alger.

L’affaire, survenue après un appel du centre de commandement et de contrôle indiquant qu’il y avait une voiture suspecte de couleur blanche avec des vitres teintées au niveau du secteur de sécurité de Dar El Beida.

Immédiatement après, des patrouilles de police judiciaire ont été lancées dans tout le secteur, où la coordination avec le centre de commandement et de contrôle a permis de localiser la voiture et d’arrêter (03) personnes à bord, dont un homme déguisé en « Jilbab », à la vue de la police le suspect voulait se débarrasser de son déguisement, un autre suspect dans l’affaire a été arrêté.

Il s’agit d’un réseau criminel qui vole et agresse les propriétaires de magasins de parfums et de cosmétiques.

Les cambrioleurs font croire aux propriétaires des magasins que leurs voitures ont été exposées à des accidents et profitent de l’occasion pour s’emparer de l’argent qui se trouve à l’intérieur des magasins, et dans le cas où ils se rendent compte du délit, l’un des suspects utilise de lacrymogène pour les neutraliser.

L’opération a abouti à l’arrestation de 04 personnes, dont deux femmes, et a conduit à l’arrestation et à la récupération d’un véhicule utilisé pour leur transport, d’une bombe lacrymogène, produit pyrotechnique Signal, un stylo à découper verre et 03 téléphones portables.