استعراض سبل التعاون بين الجزائر والأرجنتين في مجال الصحة

استعرض وزير الصحة عبد الحق سايحي و نظيرته الأرجنتينية كارلا فيتسوتي،اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،سبل تطوير الشراكة والتعاون بين الجزائر والأرجنتين في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي جمع سايحي بنظيرته الأرجنتينية، فيتسوتي، التي كانت مرفوقة بوفد هام وبحضور إطارات الإدارة المركزية،شكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة و التعاون الثنائي مع "دراسة سبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين في ظل الرغبة المشتركة في بعث ديناميكية تعاون جديدة تستجيب لمستوى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان".

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن الأرجنتين "تعد أحد أهم شركاء الجزائر في أمريكا اللاتينية، والتي تعول على توسيع مجالات التعاون والشراكة معها،خاصة في قطاع الصحة والصناعة الصيدلانية،من خلال إقامة مشاريع استثمارية ودعمها ضمن شراكة مربحة للطرفين مع خلق القيمة المضافة بما يضمن نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين،خاصة في مجال التكوين, بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية في مجال الطب النووي".

من جهتها، أعربت فيتسوتي عن سعادتها بتواجدها في الجزائر في إطار زيارة ترمي إلى "تعزيز" مستوى التعاون و الشراكة الجزائرية-الأرجنتينية في قطاع قالت أنه "يتميز بتشابه كبير في النظام الذي يقوم عليه في كلا البلدين خاصة ما تعلق منه بضرورة تمكين الجميع من الاستفادة من الخدمات الصحية".

كما أبدت الوزيرة الأرجنتينية تأييدها المطلق ل"رغبة الجزائر في إقامة صناعة صيدلانية تكون كفيلة بضمان تغطية الإنتاج المحلي من خلال إقامة استثمارات جزائرية-أرجنتينية خاصة في ظل الفرص الهامة والكبيرة المتاحة حاليا بين البلدين".