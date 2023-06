L’office national de météorologue a alerté, dans un bulletin météo spécial, que des pluies accompagnées de grêles affecteront plumeurs wilayas du pays.

Les wilayas concernées par ce BMS sont le sud de Tlemcen, le sud de Sidi Bel Abbès, Saida, le sud de Tiaret, Nâama, El-Beyedh et Laghouat.

La pluviométrie sera estimée entre 20 et 40 mm et la validité de ce BMS sera à partir de ce soir à 22h jusqu’à demain à 9h.