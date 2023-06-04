أوبك+" تتفق على إنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024

أعلن مساء اليوم تحالف "أوبك+" التي تضم 23 بلدا منتجات و مصدرا للنفط، الاتفاق على مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024.

وأشار بيان صادر مساء اليوم أن مجموعة "أوبك+" الى "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا من الفاتح جانفي 2024 إلى 31 ديسمبر 2024".

وأوضح البيان أن " أوبك + تعمل على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى نهاية 2023 إلى مستوى 41.856 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، ستصل التخفيضات في العام الجديد إلى 1.396 مليون برميل يوميًا".

واضاف البيان أنه: "يتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من عام 2024".

وأشار البيان في نفس السياق إلى أن "مجموعة "أوبك+" اتخذت قرار تعديل حجم إنتاج النفط للحفاظ على استقرار سوق النفط وإرساء قدرة طويلة الأمد على التنبؤ بحركته".

وأعلن البيان إلى أن الاجتماع المقبل لتحالف "أوبك +" سيعقد في 26 نوفمبر المقبل في فيينا.