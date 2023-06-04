الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات

أطاحت مصالح أمن دائرة بواسماعيل بأمن ولاية تيبازة بشخصين شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجزت لديهما أزيد من 1200 قرص من المؤثرات العقلية.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة في بيان لها اليوم، أن العملية جاءت بعد إستغلال معلومات من الفرق العملياتية، مفادها قيام أحد الأشخاص بالترويج للمؤثرات العقلية بمدينة بواسماعيل، ايتم على الفور رسم خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس وضبط وبحوزتهما 1280 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابالين، بالإضافة إلى سكين من الحجم الكبير.

وبعد التحقيق معهما تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضدهما وتقديمها أمام نيابة محكمة القليعة.