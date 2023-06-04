والي المدية يعاين مشروع معالجة الانزلاقات الأرضية

وقف مساء اليوم جهيد موس والي المدية على سير اشغال معالجة الانزلاقات الارضية على مستوى الطريق الاجتنابي الشمالي لمدينة المدية،،حيث تتواصل بوتيرة حسنة أشغال معالجة الانزلاقات و بناء جدران الإسناد بالخرسانة المسلحة لحماية و استقرار المنحدرات بما فيها فتح الرواق للمقطع المتبقي على مسافة 1,4 كلم والتي هي اشغال من اجل رفع المستوى بالردوم و المنشات القنواتية.بالإضافة إلى انجاز خنادق صرف المياه الجوفية و الانطلاق في اشغال الخوازق على مستوى الانزلاق

ودعا الوالي الى تسليم المشروع قبل نهاية شهر جوان الجاري علما لن معالجة الانزلاقات على مستوى النقطة الكيلومترية 4. 1 قد انتهت فيما تبقى الاشغال على مستوى النقطة الكيلومترية 6٫1 جارية حيث امر الوالي بالاسراع في وتيرة الاشغال.

كما قادت الخرجة الميدانية للوالي الى معاينة سير اشغال مبنى مقر المركز المالي ما بين البلديات،حيث دعا الى الاسراع في وتيرة الاشغال كما وعاين مقر المراقبة الميزانية بالولاية وامر بضرورة تسليم المشروع واستكمال ما تبقى من اشغال ووضعه حيز الخدمة في اطار تحسين الخدمة العمومية .

اما بحي عين الجردة، فقد تم معاينة اشغال انجاز مقر العيادة المتعددة الخدمات بحي المجاهد قايد صالح بعين الجردة الذي من المتوقع ان اشغاله بعد 10 أشهر.