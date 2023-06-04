تلتحق بابنها الفنان كريم تيزويار اسبوع بعد وفاته

لم ينقض أسبوع على وفاة الفنان القبائلي كريم تيزويار حتى التحقت به والدته زينة اوشال اليوم بمستشفى كريملان بيساتر بفرنسا حزنا على فراقه. سبق للراحلة التصريح خلال حفل تكريمي لكريم تيزويار في سنة 2017 بأن حياتها توقفت منذ إصابة نجلها بالمرض و معاناته لسنوات في المستشفى. للتذكير فإن كريم تيزويار توفي في 31 ماي المنصرم بعد مرض عضال ابعده عن الساحة الفنية لكنه هذا لم يمنعه من تأليف البوم يتكون من اغنية بعنوان " الكوراج- الشجاعة" في تحد للمرض الذي نخر جسده بعد أن كان محبوب الجماهير منذ التحاقه بفرقة " اقراو" رفقة بوجمعة سمعوني و طاكفاريناس سنوات الثمانينيات قبل أن يواصل الدرب لوحده بأغاني لاقت رواج كبير وسط الشباب.