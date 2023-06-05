غليزان: ثلاث وفيات في حادث مرور

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع في الساعات الأولى من هذا اليوم الإثنين بالطريق الولائي رقم 07 بولاية غليزان.

وأضحت مصالح الحماية المدنية في بيان، بأن إسعافاتها تدخلت هذا الإثنين في حدود الساعة الثانية وعشرين دقيقة (02:20) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 07 في منطقة شرايطية التابعة إقليميا لبلدية حمري بدائرة جديوية ولاية غليزان.

وحسب نفس المصدر فإن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة، مخلفا وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية.