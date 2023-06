Ouled Fayet: trois morts dans un l'incendie d'un appartement

La cellule d’information et de liaison de la protection civile a précisé dans un communiqué que ses secours sont intervenus à 4h08 pour un incendie situé dans un appartement au neuvième étage de l’immeuble dans le quartier Aadl de Ouled Fayet, Daira de Cheraga.

La même source a ajouté que l’incendie pu être circonscrit au 9 étage, et que trois ambulances, six camions de pompiers et une échelle mécanique avaient été utilisés par les services de la protection civile.