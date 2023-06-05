وزير التربية: تشكيل لجان للتصدي لظاهرة الغش

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، أن الامتحانات الرسمية ومنها شهادة التعليم المتوسط ستشهد إجراءات صارمة وفي جو خالي من التشويش بحيث ظاهرة الغش ستكون ألية للزوال.

وكشف بلعابد خلال إشرافه على ندوة صحفية وعلى هامش إعطائه إشارة انطلاق امتحانات "البيام" من ولاية تيسمسيلت، أنه من أجل إنجاح امتحانات شهادة التعليم المتوسط، تم تجنيد كافة الموارد البشرية والمادية والأجهزة الأمنية من أجل تأمين هذه الامتحانات. بحيث تم تنفيذ كل التدابير والتعليمات الموصي بها في مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا.

وأضاف وزير التربية، أنه تم تنصيب لجان على مستوى كل ولاية يترأسها النائب العام ومدير التربية عضوا فيها. بالإضافة كذلك إلى مصالح الأمن والدرك الوطني والأمن الداخلي يتابعون الامتحانات وسيتم اتخاذ إجراءات فورية ضد الغشاشين. مفيدا أن ظاهرة الغش بدأت في الزوال وأصبحت محدودة جدا بفضل النصوص القانونية التي أصدرتها الحكومة وبفضل الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة لمحاربة الغش. مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية في حال تسجيل حالات غش وملاحقة كل من يحاول العبث بمجهودات التلاميذ والدولة.