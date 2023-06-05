باتنة: حجز مهلوسات وذخيرة حية

حجزت الفرق المختلفة لأمن ولاية باتنة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى بلديتي بريكة ونقاوس في الجهة الجنوبية للولاية.

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بريكة من حجز كمية تقدر بـ 4100 كبسولة وكذا ذخيرة حية وكمية أخرى من المخدرات بعدما استغلت معلومات تفيد بوجود شاحنة صغيرة بمدينة بريكة قادمة من إحدى ولايات الوسط لعقد صفقة بيع لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وعلى إثر عملية المراقبة والتنسيق تم توقيف مالكها البالغ من العمر 25 سنة و حجز 4050 كبسولة ليتم التوصل إلى شريكه البالغ من العمر 36 سنة الذي كان يستغل مسكنا شاغرا بمدينة بريكة لترويج المخدرات وبعد تفتيش منزل هذا الأخير عثر على كمية أخرى متمثلة في 133 كبسولة ونصف صفيحة مخدرات و 20 خرطوشة حية عيار 16 ملم وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 93 مليون سنتيم.

من جهتهم تمكن عناصر أمن دائرة نقاوس من حجز كمية تقدر بـ 2265 كبسولة بعد توقيف مركبة سياحية كانت قادمة من ولاية جنوبية كان على متنها ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية مجاورة وأعمارهم تتراوح بين 27و29 سنة .

وبعد توسيع التحقيق تمكن أفراد الأمن من توقيف الشريك الرابع للمجموعة البالغ من العمر 25 سنة .