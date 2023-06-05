أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 1.5 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من تحركات تحالف كبار المنتجين في "أوبك+" الذي وافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج الطوعي إلى نهاية ديسمبر 2024.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من تعهّد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر عالمي للنفط، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا بدءً من شهر جويلية، لمواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تسبّبت في ركود الأسواق. وبحلول الساعة 6:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أوت المقبل بنحو 1.33 بالمائة، إلى 77.14 دولارًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم جويلية 1.45 بالمائة، ليسجل 72.78 دولارًا. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بنحو 2.5 بالمائة، إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية، وخلال الأسبوع الماضي، تراجع كلا الخامين برنت وغرب تكساس بنحو 1.1 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي.