آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

ضمك ينهي ارتباطه بسوداني

رياضة
5 جوان 2023 ()
شاهر.ع
0 قراءة
+ -

 كشف تقرير سعودي، أن نادي ضمك قرر التخلي عن خدمات الدولي الجزائري هلال العربي سوداني.

ووفق صحيفة " الرياضية" ونقلا عن مصادرها الخاصة فإن إدارة نادي ضمك، اتخذت قرارًا بإنهاء الارتباط مع سوداني مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم.

وكانت المواجهة أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، الأخيرة له مع الفريق.

وختمت "الرياضية"، أبدى في حديث خاص لها سعادته بتجربة الموسمين اللذين قضاهما مع ضمك، كاشفًا عن تلقيه عروضًا من أندية في "روشن"، وأخرى في "يلو"، إلى جانب عرض من ناد في الدوري الكرواتي الممتاز، مبينًا أنه سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • تلتحق بابنها الفنان كريم تيزويار ...

    4504 قراءة

  • أمطار غزيرة تجتاح هذه الولايات

    4376 قراءة