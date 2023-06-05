ضمك ينهي ارتباطه بسوداني

كشف تقرير سعودي، أن نادي ضمك قرر التخلي عن خدمات الدولي الجزائري هلال العربي سوداني.

ووفق صحيفة " الرياضية" ونقلا عن مصادرها الخاصة فإن إدارة نادي ضمك، اتخذت قرارًا بإنهاء الارتباط مع سوداني مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم.

وكانت المواجهة أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، الأخيرة له مع الفريق.

وختمت "الرياضية"، أبدى في حديث خاص لها سعادته بتجربة الموسمين اللذين قضاهما مع ضمك، كاشفًا عن تلقيه عروضًا من أندية في "روشن"، وأخرى في "يلو"، إلى جانب عرض من ناد في الدوري الكرواتي الممتاز، مبينًا أنه سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.