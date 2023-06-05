رسكلة النفايات.. حان الوقت للمضي نحو الاقتصاد التدويري

قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الإثنين، إنه حان الوقت للانطلاق في الاقتصاد التدويري لتثمين ورسكلة النفايات في الجزائر لكونها تنتج حاليا ما يعادل 13،5 مليون طن من النفايات بينما لا يتم حاليا رسكلة سوى نسبة 09 بالمائة منها.

وكشفت وزيرة البيئة في تصريح لبرنامج " ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، بمناسبة التظاهرات المقامة إحياء لليوم العالمي لحماية البيئة، الاستراتيجية الوطنية في مجال التسيير المتكامل للنفايات لآفاق 2035 تهدف إلى تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد التدويرى والمدرج لأول ضمن هذه الرؤية من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم تسيير النفايات لعام 2001.

وأضافت قائلة " يجب العمل على تشجيع الاستثمار في هذه المشاريع الخالقة للثروة ومناصب العمل في هذا القطاع"، وأشارت في هذا السياق إلى أن الجزائر تعاني اليوم-وكغيرها من دول العالم - من ظاهرة انتشار التلوث وتحديدا النفايات البلاستيكية والتي تمثل اليوم نسبة 87 بالمائة من النفايات التي يتم جمعها.

وأوضحت في السياق ذاته قائلة "سنقوم بدعم المراكز التقنية من خلال تخصيص مراكز للفرز وأخرى للتسميد وسنحول هذه المواد العضوية داخل هذه المراكز إلى أسمدة يمكن استخدامها في القطاع الزراعي والنسبة المتبقية ستساهم في تنمية الاقتصاد الأخضر ومباشرة مشاريع خالقة للوظائف لفائدة الشباب."