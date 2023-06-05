تغيير ملعب لقاء اتحاد الجزائر ـ اتحاد بسكرة

تجرى مباراة اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة غدا، لحساب مباراة الجولة الـ 25 عن الرابطة المحترفة، بملعب الرويبة بعدما كانت مقررة بملعب نيلسون مانيلا ببراقي.

و وجد نادي اتحاد الجزائر، 48 ساعة فقط على تتويجه بكأس "الكاف"، صعوبات كبيرة في تحديد مكان إجراء المباراة، التي كانت مقررة، في وقت سابق، بملعب 5 جويلية 1962 بداية من الساعة الرابعة والنصف زوالا، قبل أن يتم التراجع عن القرار، ليجد الاتحاد نفسه "محروما" من الاستقبال بالملعب الأولمبي وحتى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء ، وبعدها ملعب نيسلون مانديلا.

وحصل اتحاد الجزائر، اليوم، على الضوء الأخضر لاستقبال اتحاد بسكرة، رسميا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي،ليتم تغيير المكان إلى ملعب الرويبة وذلك غدا بداية من الساعة الرابعة والنصف زوالا.

وأكد مصدر لـ " الخبر"، أن لقاء مولودية وهران المبرمج يوم السبت، سيلعب على أرضية ميدان نيلسون مانديلا.