غليزان: تلقيح زهاء 200 طفل بالمناطق النائية

سطرت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية في غليزان برنامجا ذا نطاق واسع لاستدراك حملة تلقيح الأطفال دون السن الخامس، وهذا بالمناطق النائية التابعة لبلديات دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة الخمسة.

ويندرج هذا ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية من 30 إلى 8 جوان.

وفي هذا الشأن سخرت المؤسسة كما جاء على لسان مديرتها خديجة غرباوي كل الإمكانات المادية والبشرية التي تتضمن السير الحسن لعملة التلقيح، وكانت البداية بمناطق الظل التابعة لبلدية مازونة كالخنانسة وسيدي عزايز وتامدة والقواسم، ثم جابت القافلة التي ضمت طاقما مكونا من أطباء وشبه طبيين دواوير بلدية القطار، ومن ثمة إلى بلدية مديونة. والعملية لا تزال مستمرة.

وحسب محدثة "الخبر"أنه لحد الآن تم تلقيح زهاء 200 طفل دون السن الخامس، مع الإبقاء على الخدمات ذاتها في الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الصحية.