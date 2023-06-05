بشار: 106 سجناء يجتازون شهادة "البيام"

التحق اليوم 106 سجناء بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بدائرة العبادلة، 90 كلم جنوب ولاية بشار، بأقسام المؤسسة لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، التي يشرف عليها عدد من المؤطرين والمراقبين موفدين من طرف مديرية التربية لولاية بشار.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء بشار مرفوقا بوكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة ومدير المؤسسة العقابية أشرف على انطلاق سير الامتحانات، وعاين كافة التحضيرات المادية والبشرية لسير هذه الامتحانات، وكشف في تصريح للصحافة أن الامتحانات تجري في ظروف حسنة، منوها بمجهودات وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون في تقريب العلم من المسجون لغرض المساهمة في إدماجه داخل المجتمع عدم تفويت فرصه أمامه ليواصل مشوراه العلمي بعد الافراج عليه.

من جهة أخرى، كشف الضابط الرئيسي طبيبي محمد رئيس مصلحة إعادة الإدماج، بأن مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالعبادلة تقرر أن تكون مركز امتحان يجمع نزلاء المؤسسات العقابية التابعة لمجلسي قضاء بشار وتندوف، حيث بلغ عدد المسجلين 139 مترشحا، سجل منهم 12 حالة غياب في حين أن الباقي لم يجتازوا الامتحانات بسبب انقضاء مدة محكوميتهم والإفراج عنهم من قبل، مشيرا إلى أن ظروف إجراء هذه الامتحانات كانت مواتية، بعد أن تم إعداد برنامج خاص لتوفير دروس الدعم والمراجعة.

أما مدير المؤسسة العقابية بالعبادلة فاعتبر أن هذه الامتحانات تأتي تجسيدا لسياسية وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة للسجون التي دأبت على ضمان تكوين علمي ومهني للمسجونين، وهو ما سعت لتكريسه عبر إبرام اتفاقيات مع عدة وزارات من بينها وزارة التربية ووزارة التكوين المهني والتمهين وجامعة التكوين المتواصل وهذا لضمان مسار التعليم في مختلف أطواره ابتداء من مرحلة محو الأمية إلى غاية الدراسات الجامعية.