سيدي بلعباس: حجز أكثر من 04 قناطير من اللحوم البيضاء

حجز أفراد الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية أكثر من 04 قناطير من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج كانت موجهة لغرض الاستهلاك البشري بعدما تم ضبطها وهي تنقل على متن مركبة غير مهيأة ولا تستوفي الشروط الكفيلة بذلك.

العملية جاءت إثر قيام أفراد الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بعمليات مراقبة، أين لفت انتباههم مركبة محملة بكميات معتبرة من اللحوم البيضاء وسط ظروف تفتقر لشروط الحفظ والنقل والنظافة ليتم توقيف المركبة التي تبين بعد المعاينة الميدانية على ضمنها 424 كلغ من لحوم الدجاج إضافة إلى 20 كلغ من أحشاء الدجاج غير الصالحة للاستهلاك البشري.

يذكر أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.