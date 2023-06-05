فتح المنصّة الرقمية لتوظيف حاملي الدكتوراه والماجستير

أعلنت وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الاثنين ، بأنه تم فتح المنصّة الرقمية لإيداع ملفات ترشح حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن المنصة تخص حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، غير الأجراء، الذين سجّلوا أنفسم في المنصّة الرقمية لإحصاء حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، لإيداع ملفات ترشحهم للمشاركة في التّوظيف للإلتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم "ب" بالمؤسّسات الجامعية بعنوان سنة 2023، حيث سيتم فتحها إبتداءً من السّاعة الثانية "14:00 سا" بعد الزوال من تاريخ اليوم الإثنين 5 جوان 2023 و ذلك عبر الرّابط الإلكتروني التالي:

https://progres.mesrs.dz/webtawdif