وزير الصحة في زيارة غدا لولاية المدية

من المنتظر أن يحل غدا الثلاثاء وزير الصحة عبد الحق سايحي بولاية المدية، أين سيقف ويعاين العديد من مشاريع قطاعه بالولاية، لعل أهمها هو معاينة سير اشغال مشروع إنجاز مركز مكافحة السرطان ببلدية وزرة الذي توليه السلطات المحلية اهمية كبيرة من اجل استلامه في اقرب الاجال ووضع حد لمعاناة المرضى في التنقل الى البليدة والجزائر العاصمة، كما سيعاين الوزير العيادة المتعددة الخدمات التي أعيد تأهليها بمرج شكير ،

و مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بعين الجردة وسط المدية، على أن يتم تدشين مصلحة الإستعجالات بمستشفى المدية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها .

ويعلق سكان الولاية امالا كبيرة على هذه الزيارة وايجاد الحلول لمشكل العجز المسجل في أخصائيي نساء التوليد خاصة على مستوى المناطق الداخلية التي تواجه فيها النساء الحوامل معاناة كبيرة ،ويرغمن في ظل عدم وجود الطبيب المختص التنقل الى مستشفى عاصمة الولاية او حتى خارج الولاية .