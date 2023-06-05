تلمسان: حجز 11 كلغ من المخدرات

حجزت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تلمسان في عملية نوعية كمية من المخدرات تقدر بـ 11 كلغ من الكيف المعالج اثر تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية منظمة، أحد أفرادها رعية أجنبية من جنسية مغربية، تختص في الحيازة، النقل، التخزين و المتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية تنشط عبر ولايات الناحية الغربية.

وبعد استغلال للمعلومات تم تتبع و ترصد نشاط أفراد هذه الشبكة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران مع استصدار إذن بالتفتيش الذي أسفر عن توقيف 03 ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة، ورعية أجنبية من جنسية مغربية، تتراوح أعمارهم بين 26 و38 سنة أحدهم مسبوق قضائيا محل أمرين بالقبض صادرين عن محكمة بشار بخصوص تورطه في قضيتين "الإتجار غير الشرعي بالمخدرات" و"التخريب العمدي لملك الغير ".

وتم خلال هذه العملية حجز و ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها بـ 11 كلغ و حجز كذلك مركبتين سياحيتين كانتا تستعمل في نقل هذه السموم، وهواتف نقالة كانت تستعمل للاتصال بين أفراد الشبكة الإجرامية. بعد إستكمال إجراءات التحقيق القانونية تم انجاز ملف إجراء جزائي ضد المشتبه فيهم عن قضايا " جناية الإستيراد غير المشروع للمخدرات، الحيازة، التحضير، التخزين، النقل عن طريق العبور، عرضها – بيعها، وضعها للبيع، التوزيع، السمسرة، ونقلها بواسطة مركبات في إطار جماعة إجرامية منظمة مع العود "، " التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مع إنتحال هوية الغير في ظرف من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية " قدموا بموجبه أمام نيابة الاختصاص.