بن زيمة يوقع لاتحاد جدة

وقع، مهاجم ريال مدريد، كريم بن زيمة،ع قود انتقاله لاتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية اليوم الإثنين.

وأعلن الميرنجي في بيان رسمي الأحد، رحيل بن زيمة عن الفريق، بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في "سانتياجو بيرنابيو".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "وقع كريم بن زيمة على الجزء الرئيسي من عقود انتقاله إلى اتحاد جدة".

وأضاف: "عقد بن زيمة مع اتحاد جدة سيمتد حتى جوان 2025، ويشمل خيار التمديد لموسم إضافي".

وتابع: "سيكون راتب بن زيمة قريبا من 200 مليون أورو سنويا، شاملا العقود التجارية، والمتغيرات".

وختم: "بن زيمة سيودع جماهير ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي ثم سيسافر إلى السعودية".