سيدي بلعباس: تفكيك شبكة وحجز كمية من الكوكايين

تمكنت فصيلة الابحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس مؤخرا وفي اطار محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من الاطاحة بشبكة وطنية اختصت في التهريب و المتاجرة بالمخدرات من خلال عملية مكنت ايضا من توقيف اربعة اشخاص وحجز ما يفوق ال 43 غرام من الكوكايين اضافة الى مركبة سياحية كانت تستغل في عملية الترويج.

وتراوح اعمار الموقوفين ما بين 30 و 40 سنة وهم الذين سيتابعون بتهمة جناية حيازة ونقل وتخزين المخدرات من نوع كوكايين وكيف معالج.وكانت العملية قد تمت بعد ورود معلومات الى فصيلة الابحاث تفيد بوجود مجموعة من الاشخاص وهم يتاجرون في المخدرات ، قبل ان يتم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم ابتاعا.

يذكر انه قد تم اتخاذ جل الاجراءات القانونية في حق الرباعي قبل تقديمه امام الجهات القضائية.