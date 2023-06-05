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كورونا: عدم تسجيل أي إصابة جديدة

مجتمع
5 جوان 2023 ()
خ.د
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لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و لا أي وفاة، فيما تماثل مريضان للشفاء، خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الاثنين، في بيان لها.

وبذلك، بقي عدد الإصابات مستقرا عند 271.841، وعدد الوفيات عند 6.881 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 183.055 متعافي. كما لم يتم تسجيل أي حالة في العناية المركزة، مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي. كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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